Coppa Milano-Sanremo, tutto pronto si corre da 2 a 4 aprile

A più di 100 anni dalla sua nascita, torna l’appuntamento con laßCoppaßMilano-Sanremo: la competizione più antica d’Italia. La 'Signora' delle gare, da sempre una grande attrattiva per gli equipaggi italiani e stranieri, maschili e femminili, si correràßdal 2 al 4 aprile 2020ßcon il medesimo spirito di sempre e la stessa passione dei 'gentlemen drivers' che la idearono nel 1906.



La CoppaßMilano-Sanremoßquest’annoßaprirà il Campionato Italiano Grandi Eventi 'Epoca Championship' di Aci Sport. Il Campionato, riservato alle gare di regolarità classica, comprende anche la Coppa d’Oro delle Dolomiti, il Gran Premio Nuvolari, la Targa Florio Classica e la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia.



ßLungo il percorso dißoltre 700 chilometri, i 'bolidi di ieri' attraverseranno molte città di Lombardia, Piemonte e Liguria. La partecipazione alla corsa sarà riservata alle auto, costruite tra il 1906 e il 1976, munite di passaporto Fiva, o di fiche Fia Heritage, o di omologazione Asi, o fiche Aci Sport, o appartenenti ad un registro di marca. All’interno di questa dodicesima Rievocazione Storica si terrà, come da tradizione, la 'Coppa delle Dame' concepita, per la prima volta agli inizi del secolo scorso, grazie alla cospicua partecipazione di equipaggi femminili e all’intuito degli organizzatori della CoppaßMilano-ßSanremo.



ßßSi partiràßgiovedì 2 aprileßcon il ritrovo degli equipaggi pressoßl’Autodromo Nazionale di Monza, dove si disputeranno le verifiche tecniche e sportive, i giri liberi in pista e la parata inaugurale delle vetture. Dopo un passaggio nel centro di Monza, le auto partiranno alla volta dißMilano, dove sfileranno lungo via Montenapoleone e verranno esposte per tutto il pomeriggio all’interno del Palazzo del Senato, nel cuore della città. Laßpartenza ufficiale della garaßavverrà in serata, davanti alla storica sede ACßMilanoßdi Corso Venezia.



ßVenerdì 3 aprileßgli equipaggi affronteranno i primi chilometri di gara previsti, con l’obiettivo di onorare sportivamente una delle più antiche e prestigiose competizioni automobilistiche. A fare da sfondo alla prima tappaßlo scenario delle Langhe, denominato dall’UNESCOßPatrimonio dell’Umanità, dove le auto sosteranno per il break intermedio. La prima giornata di gara terminerà, come da tradizione, a Rapallo.



ß Ilß4 aprileßsarà il giorno della sfida definitiva: da Rapallo aßSanremoßgli equipaggi affronteranno le ultime prove speciali in vista del traguardo che solitamente viene raggiunto dalle prime vetture a metà pomeriggio del sabato. Le iscrizioni allaßMilano-Sanremoßsono aperte e saranno valide fino al 1 marzo 2020. È possibile iscriversi usufruendo di una particolare agevolazione fino al 23 dicembre 2019.