Auto: la torinese Icona vince il China Award 2019

Icona Design Group è tra le società italiane che hanno vinto il China Award 2019, il riconoscimento che ogni anno la Fondazione Italia Cina e Mf Milano Finanza assegnano alle aziende e alle personalità che meglio hanno saputo cogliere le opportunità di interscambio tra Italia e Cina. La consegna dei premi è avvenuta al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.

Icona è stata fondata nel 2010 a Torino dal manager Teresio Gigi Gaudio insieme alle società Cecomp e Tecnocad, per offrire servizi di design autoveicolistico e cogliendo inizialmente l'occasione di crescita e sviluppo offerta dal mercato cinese.

Successivamente Icona ha ampliato la propria presenza aprendo lo studio di design di Los Angeles e rafforzando la presenza a Torino. "Il China Award assegnato per l'esportazione di know how e design italiano in Cina premia l'impegno di Icona, di tutti i dipendenti e collaboratori ed è un bel modo di avviarsi alla conclusione di un anno in cui i mercati autoveicolistici stanno mostrando rallentamenti e in cui Icona ha continuato a investire per rendere più competitiva e ricca la sua offerta, in Cina e nel resto del mondo", commenta il presidente Teresio Gigi Gaudio.