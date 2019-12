Smog: migliora qualità aria in E-R, stop misure emergenziali

Da domani, venerdì 13 dicembre 2019, saranno sospese le misure emergenziali per il miglioramento della qualità dell'aria in vigore in Emilia-Romagna dal 10 dicembre scorso in seguito allo sforamento dei livelli di polveri sottili Pm10. Potranno, tra l'altro, tornare a circolare i veicoli diesel Euro 4.

La revoca delle misure emergenziali è stata decisa in seguito all'abbassamento dei valori giornalieri di Pm10 nell'aria registrati nella giornata di ieri e in considerazione delle previsioni meteo per i prossimi giorni.