Furti auto per carrozzieri compiacenti, 3 arresti 11 indagati

Furti d'auto, Fiat e Abarth in particolare, commissionati da carrozzieri che cannibalizzavano le vetture per rivendere i ricambi a clienti ignari della provenienza. Sono 14 i colpi accertati dai carabinieri del Comando Provinciale di Torino, che stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 3 italiani, uno in carcere e due ai domiciliari. Sono ritenuti responsabili in concorso di furto aggravato e ricettazione di autovetture e di porto abusivo di armi e munizioni. Recuperata refurtiva per un valore complessivo di 200 mila euro.

La banda agiva in Torino e provincia. Le indagini hanno impegnato per 5 mesi i carabinieri di Venaria Reale. Gli arrestati, secondo l'accusa, fanno parte di un gruppo criminale che vede coinvolti altri 11 indagati per il reato di associazione per delinquere finalizzata ai furti, ricettazione e riciclaggio di auto, in particolare dei marchi Fiat e Abarth, che agiva in Torino e provincia. Le investigazioni condotte dai carabinieri della Tenenza di Ciriè, nel Torinese, hanno dimostrato l'esistenza di un gruppo criminale che si componeva dei tre arrestati e di alcuni carrozzieri indagati, che commissionavano furti di Fiat 500 Abarth e Fiat Panda da destinare prevalentemente a ricambi, molto ricercati sul mercato clandestino. In alcuni casi le auto rubate venivano rivendute dopo aver sostituito la targa e aver contraffatto il numero di telaio. Sono centinaia gli autoricambi individuati dai militari dell'Arma per un valore complessivo di oltre 200 mila euro. Alcuni degli arrestati dovranno rispondere anche di detenzione illegale di armi da fuoco, perché trovati in possesso di armi da sparo provento di furto e di centinaia di munizioni. Sequestrati oltre 700 grammi tra cocaina, marijuana e hashish. Nel corso di una perquisizione in una carrozzeria, a Torino, i carabinieri hanno sequestrato 15 mila euro in contanti e numerose centraline. Ulteriori particolari sull'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa, alle 10.30, presso il Comando provinciale dei carabinieri di Torino.

Furti auto per carrozzieri compiacenti, 19 secondi per colpo

Diciannove secondi per rubare una 500 Abarth: era questa la caratteristica dell'associazione di ladri e ricettatori smantellata dai carabinieri di Venaria (Torino). Tre veterani del furto sono stati arrestati a Torino e Ciriè, gli altri undici - per lo più carrozzieri torinesi - sono stati denunciati. "L'adrenalina del furto è meglio di sniffare cocaina", dicevano intercettati al telefono mentre commentavano i colpi. Le indagini hanno preso il via nel febbraio 2017 dall'analisi di una serie di furti d'auto messi a segno nella periferia Nord di Torino e gli investigatori dell'Arma hanno documentato 14 episodi. "Un furto al giorno toglie il medico di torno, due ti arricchiscono", scherzavano gli indagati tra loro. "Gli indagati avevano costituito un vero e proprio sodalizio - spiega il comandante del Reparto Operativo Giuliano Gerbo - con la complicità di diversi carrozzieri".