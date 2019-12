Una Huracán RWD Follow Me per l'Aeroporto di Bologna

Una Huracan RWD guiderà gli aerei in arrivo e partenza verso il piazzale di sosta e la via di rullaggio all'aeroporto di Bologna. Automobili Lamborghini ha rinnovato, infatti, per la sesta volta la collaborazione con l'Aeroporto Guglielmo Marconi e ha consegnato una nuova vettura Follow Me, una Huracán RWD, che fino a gennaio 2020 sarà sulla pista dello scalo bolognese.



La Huracán RWD Follow Me, supersportiva dal motore V10 aspirato di 5,2 litri e da 580 CV, è caratterizzata da una livrea appositamente disegnata dal Centro Stile Lamborghini.



Sulla base arancio emerge la grafica a scacchi neri tipica dei mezzi operativi delle aree di manovra degli aeroplani. A completare gli esterni il tricolore italiano presente sulle porte, sulle prese d'aria anteriori e sul posteriore della Follow Me.



La vettura è inoltre dotata dei lampeggianti di segnalazione, radio collegata con la Torre di Controllo dell'Aeroporto e l'immancabile scritta "Follow Me".