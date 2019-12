Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, migliore fast suv al mondo

Altro che modelli super lusso o 4x4 ad altissime prestazioni rigorosamente 'made in Germany'. Per gli appassionati britannici delle auto sportive il modello preferito tra i suv più veloci è l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Lo hanno decretato con il 35% delle preferenze i lettori dell'autorevole magazine Autocar, che periodicamente chiede di esprimere 'on line' il giudizio su temi di attualità o categorie di automobili. In questo caso la domanda era: ''abbiamo radunato i dieci suv più veloci al mondo, ma qual'è il vostro preferito?'' Stelvio Quadrifoglio è seguito in questa specifica Top Ten da un altra eccellenza dell'industria italiana, il Lamborghini Urus (17% dei voti). Al terzo posto il più performante dei suv Audi, il recente RS Q8 (11%) tallonato a pari merito da Bentley Bentayga Speed e Tesla Model X (8%). Ha ottenuto il 6% dei voti l'accoppiata Bmw X5/X6 M Competition, staccando di un punto percentuale un altro modello della galassia FCA, il Grand Cherokee Trackhawk della Jeep, al 5% delle preferenze come il Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid.



Ultimi nella Top Ten dei suv prestazionali di Autocar i Mercedes-AMG GLC 63 S (3%) e GLE 63 S (2%).