A pilota Formula E Vergne il 'Moment of the Year' by Marelli

Marelli, in collaborazione con Autosport la testata internazionale dedicate alle competizioni motoristiche, ha presentato un nuovo premio nell'ambito della 36ma edizione degli Autosport Awards 2019, che sono stati consegnati lo scorso weekend presso il Grosvenor House Hotel a Londra. Il trofeo 'Moment of the Year' by Marelli, che ha premiato il momento più spettacolare della stagione motorsport 2019 è stato assegnato alla spettacolare conquista del secondo titolo mondiale da parte di Jean-Eric Vergne nella Formula E. Vergne ha superato nella votazione finale gli altri 'momenti' candidati: la vittoria di Charles Leclerc con la Ferrari a Monza, il trionfo di Alex Rins nella Moto GP a Silverstone nell'avvincente battaglia con il campione del mondo Marc Marquez e la mossa vincente di Max Verstappen su Charles Leclerc nel Gran Premio d'Austria.



Gli Autosport Awards sono uno dei più prestigiosi eventi nel motorsport e sono assegnati sulla base dei voti dei lettori di Autosport.com e della rivista Autosport. Il nuovo 'Moment of the Year' by Marelli rappresenta la celebrazione della passione e del know-how, essenziali per raggiungere le migliori prestazioni, da sempre valori chiave per Marelli. Il supporto dell'azienda agli Autosport Awards riflette l'impegno di Marelli nell'abilitare l'evoluzione del progresso tecnologico insieme a clienti e partner, aiutandoli ad affermarsi all'interno del settore del motorsport e dell'automotive in generale, che vivono una fase di cambiamento senza precedenti. Nell'edizione 2019 il miglior pilota assoluto è stato votato Lewis Hamilton, mentre Marc Marquez è risultato il motociclista prescelto per il premio di Rider of the Year. Nel corso di tutta la sua storia, Marelli ha fornito tecnologie e supporto tecnico per i principali campionati motoristici mondiali, tra i quali Formula 1, Moto GP, Formula E, Moto 2, World SBK, WRC, FIA WEC e WTCR. Marelli Motorsport possiede un forte know-how nella progettazione, realizzazione e implementazione di un range completo di componenti hardware e software per le competizioni motoristiche. Il portfolio include sistemi elettronici ed elettro-meccanici dedicati in particolare al controllo motore e del veicolo, oltre che all'acquisizione e alla trasmissione dati.