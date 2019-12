Volkswagen e Ca' Foscari, parte master in Mobility Innovation

È stato presentato all'Università Ca' Foscari di Venezia un nuovo Master universitario di II livello in Mobility Innovation and Management (Mima), frutto della partnership tra Volkswagen Group Italia e l'Ateneo veneziano. Il Master in Mima è un corso di studi ad alta specializzazione, ideato e sviluppato dal Center for Automotive and Mobility Innovation (Cami) - struttura di ricerca d'eccellenza che opera all'interno del Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari. Volkswagen Group Italia è main sponsor dell'iniziativa.



Una partnership che l'amministratore delegato Massimo Nordio ha spiegato così: "la trasformazione del nostro Gruppo non si limita alla produzione di modelli a trazione elettrica, alla guida autonoma e allo sviluppo di servizi digitali. È un cambiamento a 360 gradi - ha sottolineato -, che si riflette in tutte le nostre attività quotidiane. Investire nella formazione è uno dei pilastri della nostra strategia, e per noi è importante essere partner dell'Università Ca' Foscari Venezia per questo progetto, primo nel suo genere". "Il concetto di mobilità - ha aggiunto - si sta evolvendo rapidamente ed è evidente che per gestire il business non sarà più sufficiente l'approccio manageriale tipico del settore automobilistico 'tradizionale': serviranno una visione molto più ampia, la propensione ai rapidi cambiamenti e competenze trasversali".



Il master, erogato da Ca' Foscari Challenge School, ha durata annuale, accoglierà 20 iscritti e prevede 300 ore di didattica full time nel periodo compreso tra marzo e maggio 2020, cui andranno sommate 250 ore di stage e l'elaborazione della tesi finale. Lo stage è sostituibile con la stesura di un project work mirato, per esempio per i partecipanti già impegnati professionalmente nel settore. Il Mima si terrà interamente in lingua inglese ed è strutturato in 6 insegnamenti: Mobilità, Gestione, Tecnologia, Strumenti, Opportunità ed Esperienze.