Prova a rubare auto ma è della Polizia locale, arrestato

Ha provato a rubare una vettura senza immaginare che si trattasse di un'auto civetta della polizia locale. E' successo a Cervia, sul litorale ravennate, dove un 21enne romeno è stato arrestato per tentata rapina impropria, resistenza e lesioni dagli stessi vigili urbani. Secondo quanto ricostruito, il giovane ha forzato la portiera dell'auto parcheggiata in una strada del centro storico e ha poi tentato di metterla in moto, armeggiando con i cavi elettrici sotto al cruscotto. Un tentativo, il suo, interrotto dall'intervento di un agente alla cui vista il 21enne ha però reagito con insulti e pugni. La situazione è in breve degenerata, tanto che un postino che si trovava nelle vicinanze si è immediatamente diretto al vicino comando della polizia locale per chiedere aiuto. Gli agenti sono così intervenuti in ausilio al collega rimediando anche loro pugni e calci tanto che in due sono finiti in pronto soccorso con ferite giudicate guaribili in 5 e 7 giorni.