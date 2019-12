Natale, da Monopoly Nurburgring a Lego:idee per chi ama le auto

Il Natale è alle porte ed è già scattata la corsa ai regali. Ce n'è davvero per tutti i gusti: dai dispositivi hi-tech di ultima generazione ai 'doni' dall'animo vintage, per i più nostalgici. Ma in rete si trovano anche 'super-occasioni' per gli appassionati di auto. Tra le idee bizzarre e fuori dal comune propinate dai siti statunitensi, si segnala quella di Dodge che dopo la propria interpretazione della slitta di Babbo Natale, basata su un Challenger Hellcat Redeye, con tanto di corna di renna, quest'anno propone una tutina con renne Hellcat per adulti, disponibile anche nella versione t-shirt e maglione.

Per chi ama la Bentley ma non può permettersela, quest'anno la collezione invernale prevede molte idee regalo per bambini, tra cui un'auto basata sulla Continental GT, un orsacchiotto motorsport e un garage di legno. Per gli adulti invece si va sui classici portabottiglie in pelle e vassoio coordinato, borse, occhiali, profumi e attrezzature da golf. I bambini che amano le auto ma non possono guidarle ancora, potranno accontentarsi dei modelli in scala riprodotti da Tesla che offre diverse versioni della gamma attuale e futura. Anche se il miglior regalo resta sempre quello che può essere utilizzato come ad esempio i sacchetti per l'immondizia da auto che si appoggiano sulla parte posteriore del sedile anteriore. Le borse sono progettate per staccarsi facilmente in modo da tenere l'auto sempre pulita e sono anche… a prova di bambino.

Tra le idee regalo funzionali anche la torcia a quattro modalità Led che è dotata di una batteria da 37.000 MWh, che funziona come un power bank e può caricare i dispositivi ed è in grado di far ripartire qualsiasi veicolo con un motore a otto cilindri fino a 5,0 litri (o diesel da 2,0 litri). E ancora per gli amanti degli sport invernali e dello snowboard in particolare, arriva il portasci multiuso per il tetto mentre per trascorrere le serate di Natale in compagnia non c'è scelta migliore che un gioco da tavolo. Se poi si sceglie quello più famoso di sempre, il Monopoli, in versione Nurburgring, serie speciale incentrata sul circuito più famoso al mondo, allora chi ama le auto non può davvero che divertirsi. Infine un gioco per bambini amato anche dagli adulti: i Lego che quest'anno propongono tra i set di auto a disposizione anche la nuova Nissan G-TR e la Land Rover Defender.