Mini, a caccia dell'aurora boreale con ibrido plug-in

Alla ricerca dell'aurora boreale su un ibrido plug-in Mini. La vettura del brand premium britannico, una Countryman Cooper SE, è protagonista di un viaggio suggestivo e sostenibile al di sopra del Circolo Polare Artico, alla scoperta delle isole Lofoten, dove le strade costeggiano le acque del Mare di Norvegia. Le Lofoten sono note per la natura spettacolare e i piccoli villaggi di pescatori, con le tipiche Rorbu, le vecchie casette rosse a palafitta dei pescatori.

Mini ha scelto quindi di intraprendere questa esperienza nel rispetto della natura e dell'ambiente locale, andando a caccia dell'aurora boreale con il primo modello del marchio premium britannico equipaggiato con un propulsore ibrido plug-in, che offre la possibilità di vivere una mobilità esclusivamente elettrica, dunque localmente a emissioni zero, abbinata a un'agilità sportiva e una versatilità straordinaria.

Il compito di assicurare un'efficiente spinta lo assolvono insieme un motore tre cilindri a benzina e un motore elettrico sincrono. I due motori generano una potenza di sistema di 165 kW/224 CV, che consentono di avanzare elettricamente per 57km, non solo nel traffico di città ma anche fuori dagli ambienti urbani, con una velocità massima di 125 km/h. Altrettanto affascinante sono il consumo di carburante di 1,9-2,0 l/100 km e il consumo di energia elettrica combinato: 13,5-13,7 kWh/100 km uniti alle emissioni di CO2 di 43-45 g/km.

Il propulsore ibrido plug-in offre un sistema intelligente di trazione integrale, che consente una guida esclusivamente elettrica sia in città, che su distanze più lunghe, ed è in grado di regalare divertimento di guida, assicurando l'avanzamento perfetto a ogni condizione meteorologica e su ogni fondo stradale. 540 km da capo a capo percorsi su strade strette e tortuose, costantemente innevate e ghiacciate, partendo da Svolvaer e passando per Henningsvaer, Hamnøy, Reine, per arrivare a Lofoten e ritorno.