Ford, tutti i modelli del 2019: via all' elettrificazione

Entro il 2022 le vendite dei veicoli elettrificati supereranno quelle delle auto alimentate con motori tradizionali. È la roadmap strategica presentata da Ford nel corso del 2019. Anno questo, che ha portato un ventata di novità nella gamma dell'Ovale Blu. A partire da modelli d'impatto, assolutamente nuovi, come la Ford Puma - che dal passato riprende solamente il nome - ma che si presenta come un crossover compatto dallo spazio di stivaggio record e disponibile anche con motorizzazione ibrida. E poi ancora il reveal del suv premium full electric, il nuovissimo Mustang Mach-e, dinamico come una supersportiva purosangue e spazioso e confortevole in pieno stile 'utility vehicle'. A questi nuovi modelli si affiancano anche le versioni rinnovate di esemplari che hanno fatto la storia del marchio, raccogliendo il consenso del pubblico dall'America all'Europa.



Tra tutte la nuova Kuga che si presenta con un ventaglio di motorizzazioni che spaziano dal mild al full hybrid passando per il plug-in. Anteprima assoluta della terza generazione del suv mid-size, la cui introduzione sul mercato risale al 2008, si è avuta in aprile ad Amsterdam in occasione dell'evento Go Further nell'ambito del quale Ford ha reso nota la sua strategia 'ecosostenibile' per la mobilità del futuro. ''L'elettrificazione sta rapidamente diventando la scelta prevalente. Pertanto stiamo aumentando in modo sostanziale il numero di modelli elettrificati e opzioni di propulsione per soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti - ha affermato Stuart Rowley,PresidentFordof Europe - Facilitando al massimo il passaggio a un veicolo elettrificato, prevediamo che la maggior parte delle nostre vendite diautomobili saranno con motori elettrificati entro la fine del 2022''. Terminata anche l'attesa anche per il nuovo Explorer, il large suv sette posti è disponibile nella versione plug-in hybrid con sette modalità di guida differenti ed un cambio automatico dieci rapporti. Con la stessa motorizzazione e la possibilità di percorrere 50 km a zero emissioni con un'autonomia complessiva di oltre 550 km, arriva anche il Ford Torneo Custom (prevista inoltre una versione full electric del Transit). Un ibrido EcoBoost invece equipaggerà la Fiesta e la Focus mentre per gli amanti dell'avventura e dell'offroad, quest'anno Ford ha lanciato anche il Ranger Raptor, il pick up che 'scimmiotta' la versione estrema dell'intramontabile truck F-150 per chi ama una guida estrema, pronta a sfidare qualsiasi tipo di terreno.



Ma le novità non si fermano solo alla gamma di modelli Ford.



La casa dell'Ovale Blu infatti collaborerà inoltre con sei dei principali fornitori di energia, in tutta Europa, per l'installazione di wall box per la ricarica domestica e tariffe per l'energia dedicate ai clienti di veicoli elettrificati, consentendo una ricarica più semplice, più rapida e più economica. L'Ovale Blu, inoltre, ha annunciato recentemente che è in via di definizione anche una collaborazione con l'aziendaCentricaper offrire gli stessi servizi nel Regno Unito e in Irlanda. I partner di Ford renderanno disponibili i loro servizi di installazione per supportare le reti delle concessionarie dell'Ovale Blu, in tutta Europa. La soluzione wall box Ford fornirà fino al 50% in più di potenza di ricarica rispetto a una normale presa domestica, per ridurre i tempi di ricarica fino a un terzo.