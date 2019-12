Dovrà pagare una multa di almeno 4.000 euro un giovane automobilista fermato in val di Sole dalla Polizia stradale per guida pericolosa senza patente perché revocata e per non essersi fermato all'alt.

Il conducente si è giustificato con gli agenti dicendo che aveva fretta in quanto doveva accompagnare al lavoro la propria ragazza. La Polstrada gli ha contestato un sorpasso azzardato e l'alta velocità che avrebbe potuto provocare un incidente.