Rubano auto con bimbo a bordo, arrestati

Rubano l'auto con dentro un bambino di 8 anni, lasciato dal padre per qualche secondo da solo, si scontrano con un'altra macchina e poi scappano a piedi lasciando il bambino illeso nell'autovettura. I carabinieri dopo una caccia all'uomo hanno arrestato i tre colpevoli. I fatti sono accaduti a Candiana (Padova) dove un 40enne aveva lasciato in auto, con il motore acceso, il figlio di 8 anni per svolgere una rapida commissione. I tre banditi sono scesi da un'altra auto e si sono messi al volante della macchina con il bambino dentro, il padre accortosi di tutto si è aggrappato alla portiera facendosi trascinare per qualche metro nel tentativo di fermarli. Il ladro a bordo dell'auto rubata si è però scontrato con quella di un complice. I tre sono fuggiti a piedi, ma i carabinieri li hanno trovati e arrestati per concorso in resistenza a pubblico ufficiale e furto. Il bimbo sta bene.

Erano ubriachi due dei tre banditi che hanno tentato di rubare l'auto con dentro un bambino di soli 8 anni lasciato in macchina dal padre per qualche secondo a Candiana. In manette sono finiti Kari Lander, 22 anni di Vighizzolo d'Este, Kari Vainer 19 anni anche lui di Vighizzolo nel padovano, e Cari Kim di Salgareda (Treviso). Lander e Kim sono stati trovati positivi all'alcoltest, il primo con un valore di 2.32 e il secondo con 0.87 di alcol nel sangue. Il primo era l'uomo che, sceso da una Fiat Punto con gli altri due a bordo, si è impossessato della Peugeot 307 in cui si trovava il bimbo di 8 anni lasciato dal papà in macchina mentre quest'ultimo si recava a prendere un altro bimbo davanti a casa per portarli entrambi all'allenamento di calcio. Kim si trovava invece a bordo della Punto. Durante la fuga con il bimbo in auto Lander si è scontrato con Kim. Nell' impossibilità di proseguire in macchina i tre sono scappati a piedi e sono stati arrestati dai carabinieri poco dopo. Il bambino e il papà, che nel frattempo si era aggrappato all'auto in corsa, sono stati portati in ospedale. Il bimbo è sotto osservazione a Schiavonia ma sta bene, il padre ha avuto solo qualche graffio.