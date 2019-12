'Fiori dalla fabbrica', prosegue progetto per la Michelin

(ANSA) - TRENTO, 7 DIC - Rinnovato il progetto "Fiori dalla fabbrica (Trento, Michelin 1927-1999)" con la scultura coltivata per onorare la memoria del quartiere delle Albere che ospitava lo stabilimento Michelin. Nel luogo dove sorgeva la fabbrica torneranno i tulipani piantati dai cittadini. Lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 dicembre, dalle 11 alle 14, tutti i cittadini, ma anche scuole, associazioni, enti, sono invitati dal Comune a partecipare alla piantumazione di bulbi di tulipani bianchi sul prato dove sorgeva lo stabilimento della Michelin, disegnando sul terreno la forma del simbolo che era saldato sul cancello della fabbrica. Il progetto di Anna Scalfi Eghenter l'anno scorso ha coinvolto la cittadinanza grazie ad un patto di collaborazione per la cura dei beni comuni e alla collaborazione con l'associazione Museo storico in Trento, la Fondazione Museo storico del Trentino, la Provincia e il Comune di Trento. Nelle scorse settimane il progetto si è sviluppato nelle scuole, con momenti formativi curati direttamente da Anna Scalfi Eghenter che hanno coinvolto gli studenti della sezione edile del centro formazione professionale Enaip di Villazzano, dell'indirizzo costruzioni ambiente territorio dell'Istituto tecnico tecnologico Buonarroti e alcune scuole associate alla Federazione provinciale scuole materne di Trento. (ANSA).