Suzuki, una collezione di accessori pensata per Jimny

Una collezione originale di accessori pensati appositamente per Jimny. L'iniziativa è quella presa da Suzuki per il suo fuoristrada per eccellenza, per esaltare ulteriormente lo stile da off-road. La linea spazia da pratiche soluzioni che ampliano le possibilità di carico e di trasporto a protezioni aggiuntive, passando per articoli pensati per trascorrere il tempo libero all'aria aperta. Per i fuoristradisti duri e puri, Suzuki propone robuste piastre inferiori in alluminio, da montare a protezione dei differenziali, in aggiunta ai deflettori per i finestrini anteriori e i paraspruzzi da applicare ai passaruota. A protezione della carrozzeria, ci sono, poi, le modanature silver per il fascione paraurti e per i sottoporta. Chi volesse rendere ancora più accattivante la linea di Jimny può scegliere due set di adesivi da applicare alle fiancate. Un set richiama un motivo camouflage, mentre l'altro ha un disegno geometrico, che rievoca le grafiche delle SJ del passato.

La collezione di accessori interni, invece, prevede articoli come le cornici silver per lo schermo centrale, le bocchette dell'aria e tappetini in tessuto o in gomma. Per il comfort e la sicurezza dei più piccoli a bordo, i seggiolini che fanno parte della personalizzazione di Jimny coprono tutte le fasi della crescita, da 0 a 12 anni. Per vivere al meglio la propria libertà e l'avventura a bordo di Jimny, Suzuki ha creato poi anche una linea di accessori per l'outdoor: tra questi, la tenda da fissare all'auto per creare un riparo sia per il sole che per la pioggia, utilizzando sgabelli pieghevoli a loro volta griffati Suzuki. Per muoversi in sicurezza durante le ore notturne e per illuminare l'ambiente circostante, Suzuki ha inserito a catalogo una lampada professionale a LED impermeabile, da collegare alla presa 12V con un cavo estensibile fino a 400 cm. La lampada è dotata di una pratica maniglia, oltre che di un supporto magnetico per il fissaggio sul tetto. Non mancano, nella nuova collezione, gli accessori per il trasporto di animali, così come un collana di abbigliamento pensato per l'occasione.