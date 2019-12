DS 7 Crossback E-Tense protagonista Christmas Party QC Terme

Proseguono le iniziative che vedono coinvolte i modelli DS Automobiles insieme ai resort termali QC Terme. Il nuovo suv ibrido plug-in DS 7 Crossback E-Tense 4X4 è stato protagonista del Christmas Party che si è svolto a QC Terme Milano il 4 dicembre. Con DS 7 Crossback E-Tense 4X4 la casa premium del gruppo Psa punta ad un'esperienza di guida confortevole e silenziosa che non rinuncia al dinamismo, grazie alla presenza di un motore endotermico e ben due motori elettrici, per una potenza complessiva che sale a 300 cavalli.



In modalità elettrica, questo suv può percorrere fino a 58 km a zero emissioni, con velocità che possono raggiungere i 135 km/h.



Nel corso dell'evento milanese, altre 6 vetture, in questo caso DS 7 Crossback con motore endotermico, hanno avuto invece il ruolo di courtesy car per il trasporto degli ospiti.