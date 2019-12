Clima: Greta arrivata a Madrid, dopo il treno ha scelto Seat Mii elettrica

Per i suoi spostamenti a Madrid in occasione del Summit sul clima l'attivista svedese Greta Thunberg ha scelto una Seat Mii elettrica, la prima vettura full electric della casa spagnola. Greta è arrivata alla stazione di Madrid direttamente in treno da Lisbona. Ad attenderla alla stazione alcuni giornalisti e media televisivi e appunto la Seat Mii elettrica rossa che l'accompagnerà nei suoi spostamenti a Madrid.

La sedicenne che ha ispirato il movimento ambientalista Fridays for future (FFF) parteciperà alla Conferenza dell'Onu sui cambiamenti climatici che si è aperta lunedì scorso a Madrid e si concluderà venerdì 13 dicembre.

La giovane attivista - che viaggia a emissioni zero - era partita per gli Usa in settembre con il veliero di Pierre Casiraghi per partecipare al vertice sul clima a New York per poi trasferirsi in Cile per la Cop25. Ma la Conferenza delle parti è stata dirottata a Madrid per disordini nel Paese sudamericano. Quindi la sedicenne svedese, che ha preso un anno sabbatico dalla scuola ed è accompagnata dal padre in questo viaggio, ha trovato "un passaggio" per rientrare in Europa a bordo del catamarano di 48 piedi "La Vagabonde", ospite di una coppia australiana di YouTuber. E' riuscita ad approdare a Lisbona in tempo per partecipare alla Cop25.