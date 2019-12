Maserati Quattroporte, per stampa Wapa è Best Luxury Vehicle

Maserati Quattroporte GTS ha vinto l'ambito premio Best Luxury Vehicle da parte dei giornalisti specializzati che fanno parte della Washington Automotive Press Association (Wapa) nel Distretto di Columbia. Il riconoscimento è stato conferito dopo un'attenta valutazione delle qualità di questo e degli altri modelli da parte degli associati dell'area di Washington, DC e dopo i relativi test su strada.



''In un mercato del lusso automobilistico come quello di Washington, che è diversificato in tanti marchi diversi - ha dichiarato William West Hopper, presidente di Wapa - il modello che si è distinto è la Maserati Quattroporte, vero leader del lusso''. Nel 2020 in aggiunta alla gamma Quattroporte i concessionari Maserati nel Nord America disporranno di un numero limitato a 50 unità di Quattroporte S Q4 GranLusso con interni in pelle intrecciata PelleTessuta realizzati dalla Ermenegildo Zegna.