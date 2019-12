Mini, 'The E-talian job' è campagna che anticipa Cooper SE

In vista del lancio del prossimo modello full electric, la Nuova Cooper SE, Mini prosegue nella sua campagna a colpi di videoclip. Declinati attorno al tema 'The E-talian Job', ricordare il titolo del fil 'The Italian Job', la serie di cortometraggi sono dedicati all'auto che sarà disponibile a partire dalla primavera del 2020. A pochi mesi di distanza dal lancio sul mercato del primo modello completamente elettrico nei sessant'anni di storia del marchio britannico, MINI presenta ora un altro videoclip che illustra i vantaggi della mobilità locale senza emissioni. Nel cortometraggio 'The Getaway Car', disponibile sui canali social del BMW Group, la Nuova MINI Cooper SE si rivela il veicolo di fuga ideale dal traffico cittadino quotidiano. La clip è ambientata nella città di Torino e caratterizzata dal tipico stile ironico Mini. Il pilota alla guida della Nuova Cooper SE sfugge agli ingorghi del traffico dell'ora di punta facendo una deviazione attraverso strette stradine laterali che lo portano direttamente sul tetto dell'edificio del Lingotto, nell'omonimo quartiere di Via Nizza.



Oggi il complesso del Lingotto ospita, tra le tante attività, un centro commerciale e vari hotel. La pista di prova sul tetto, tuttavia, è rimasta intatta anche dopo la ristrutturazione. È qui che la Nuova Mini Cooper SE incontra una classica Mini Cooper rossa sulla pista storica, evocando la leggendaria scena del film del 1969 'The Italian Job', poi rifatto anche nel 2003.