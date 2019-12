Claudio Domenicali (Ducati) nuovo presidente Motor Valley

L'ad di Ducati, Claudio Domenicali, è il nuovo presidente della Motor Valley dell'Emilia-Romagna. L'associazione riunisce tutti i marchi a due e quattro ruote della regione (con la quale collabora a stretto contatto) e può contare su musei, collezioni private, circuiti e centri di formazione specialistica. La nomina di Domenicali è stata ufficializzata con una conferenza stampa nella sede di Ducati a Bologna.

"La Motor Valley racchiude nel raggio di 150 chilometri brand unici al mondo per design, tecnologia e prestazioni, conosciuti e apprezzati in tutto il mondo. Un luogo di cui siamo fieri di far parte come Ducati e per il quale sono personalmente orgoglioso di aver ricevuto il mandato come Presidente. Accettare questo ruolo rappresenta un atto di responsabilità e riconoscenza verso un territorio straordinario che mi ha dato tantissimo” ha dichiarato Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati e Presidente Motor Valley. “Questa è una Regione caratterizzata da una cultura accademica e una competenza motoristica e tecnologica senza eguali, con un’inarrivabile capacità attrattiva per appassionati, talenti e imprese che merita di essere sostenuta e promossa in ogni sua componente".

All'evento ha partecipato anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini: “La Motor Valley dell’Emilia-Romagna - ha detto - rappresenta un tale concentrato di talento e saperi, bellezza e design, capacità industriali e artigianali, innovazione e ricerca da farne un luogo unico al mondo. Con i suoi brand da sogno - ha aggiunto Bonaccini - proietta ovunque il nome della nostra Regione e attira qui visitatori da ogni Paese, grazie al gioco di squadra fatto insieme a istituzioni locali e privati che ci hanno permesso di costruire un percorso altamente suggestivo fatto di 4 autodromi internazionali, 6 centri di formazione specializzati, 6 Case Costruttrici che svettano a livello internazionale, 11 musei, 16 collezioni, 7 operatori del settore e 188 team sportivi, che tiene insieme passione e cultura, impresa e velocità. Un distretto che integrandosi con la Food Valley, il patrimonio UNESCO delle Città d’Arte e la bellezza dell’Appennino e del Delta del Po, diventa davvero un attrattore turistico mondiale. Una realtà che dà lavoro a migliaia di persone, legato con la rete regionale dell’alta formazione e gli atenei dell’Emilia-Romagna, come dimostra MUNER, la Motorvehicle University of Emilia-Romagna, il corso di laurea internazionale dedicato all’automotive nato dall’unione fra le quattro università emiliano-romagnole e le case motoristiche che qui hanno sede e radici e che sta portando nella nostra regione tanti giovani motivati e preparati dall’Europa e dal mondo".

"Nel mondo globale, la competizione non è più tra singole imprese ma tra sistemi territoriali” ha sottolineato Andrea Pontremoli, CEO Dallara e Presidente di Muner, presente all’evento – “Il sistema territoriale è fatto da imprese, mondo della formazione e dalle istituzioni".