Al via nella Capitale le riprese della Ferrari Roma

Sono iniziate nel cuore della Città Eterna le riprese della Ferrari Roma, la nuova coupé della Casa di Maranello. Sotto gli occhi dei cittadini romani e dei turisti viene messa in scena la Nuova Dolce Vita: una rilettura in chiave contemporanea di un'epoca indimenticabile, che già lo scorso novembre è stato il tema ispiratore della World Première allo Stadio dei Marmi.



La nuova Ferrari, un coupè 2+2 che monta un motore centrale-anteriore V8 turbo da 3855cc che eroga 620 cv, raggiungerà alcune delle location più iconiche di Roma, tra le quali via dei Coronari nella mattinata del 4 dicembre. I video racconteranno il binomio fra la nuova vettura, caratterizzata da un design raffinato e senza tempo, e la Capitale, simbolo della bellezza italiana.



Alle riprese iniziali girate a Roma ne seguiranno altre in diverse città internazionali, dove il Cavallino Rampante porterà il messaggio di quell'eccellenza e stile italiano di cui è da sempre orgoglioso ambasciatore nel mondo. I video saranno online su www.ferrari.com e sui social media Ferrari nella seconda metà di dicembre.