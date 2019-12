Mercedes cancella partecipazione al New York Auto Show 2020

Con un decisone controcorrente rispetto al sostegno dato negli ultimi anni a questa manifestazione, Mercedes avrebbe stabilito di cancellare la partecipazione all'edizione 2020 del New York Auto Show, aggiungendo così questa defezione - nel mercato Usa - a quelle già decise per il North American International Auto Show (NAIAS) di Detroit e per il Chicago Auto Show. Lo riferisce l'autorevole magazine Automotive News Europe, che ha anche interpellato un portavoce della Stella a Tre Punte in merito ad un probabile abbandono del Los Angeles Auto Show 2020, tema però che è stato giudicato ''prematuro'' visto il posizionamento di questa manifestazione alla fine dell'anno. Confermata invece la presenza di Mercedes al Consumer Electronic Show di Las Vegas in gennaio, un grande evento dedicato all'innovazione tecnologica che sembra - ogni anno di più - essere il palcoscenico ideale per la trasformazione dell'industria automobilistica. Mark Scheinberg, presidente del comitato organizzatori del New York Auto Show ha minimizzato affermando che l'assenza di Mercedes il prossimo anno ''potrebbe essere temporanea'', ma la rinuncia della Bmw nell'edizione 2019 e altri segnali negativi potrebbero confermare un trend di calo d'interesse per i Saloni tradizionali che ha contagiato ormai sia gli Usa che l'Europa. ''Gli show automobilistici sono un ottimo modo per raggiungere i consumatori - ha commentato Stephanie Brinley, principale analista del settore auto di IHS Markit - ma non sono più l'unico. Le Case automobilistiche possono essere più strategiche con eventi individuali, piuttosto che con il riempire degli spazi per il solo motivo che è sempre stato così''. Le Case stanno valutando con attenzione crescente il costo multimilionario di esposizioni e allestimenti esagerati, conferenze stampa ed eventi vip, commenta Automotive News Europe, e alcuni si chiedono se ne valga ancora la pena.