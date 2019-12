Lavori notturni su tangenziale Pescara

Proseguono gli interventi di manutenzione dell'impianto di illuminazione all'interno della galleria "San Giovanni", sulla strada statale 714 "Tangenziale di Pescara" nei Comuni di Pescara e Montesilvano. Per consentire l'avanzamento dei lavori, da questa notte la SS714 sarà chiusa in direzione sud (Pescara/Foggia) nel tratto compreso tra Montesilvano e lo svincolo di Pescara Colli (dal km 0 al km 5,500). La chiusura sarà attiva esclusivamente in orario notturno, dalle 22 alle 6. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Il completamento degli interventi è previsto entro mercoledì 11 dicembre. Anas, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su smartphone e tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store".

Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde 800.841.148.