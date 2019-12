Ferrari: presentato il libro "Dentro la Scuderia"

Angelo Castelli ha presentato oggi nel campus del Cavallino Rampante, alla presenza del Vice Presidente Piero Ferrari e dei dipendenti della Società, il suo libro di "Dentro la Scuderia. Mezzo secolo di vita e lavoro per la Ferrari" pubblicato da Arte Stampa. Un racconto approfondito e per alcuni tratti inedito di un manager che ha lavorato nella Casa di Maranello per oltre 52 anni. Castelli - informa un comunicato - ha vissuto da protagonista la trasformazione della fabbrica da realtà ancora artigianale a modello internazionale per i processi produttivi e di innovazione tecnologica. Assunto nel 1966 da Enzo Ferrari nel ruolo di disegnatore tecnico, ha ricoperto negli anni ruoli crescenti fino a dirigere il Comparto Tecnologie ed Infrastrutture. Lasciata l'azienda nel 2008, ha collaborato per altri 10 anni come consulente per i progetti dei nuovi stabili della Ferrari. Corredato da immagini di grande valore storico, il libro testimonia con accuratezza l'espansione degli stabilimenti, delle loro strumentazioni e processi produttivi. Una crescita prorompente, dalla prima officina di viale Trento e Trieste agli stabilimenti moderni firmati da grandi architetti internazionali, costruita giorno per giorno con il lavoro di donne e uomini che hanno saputo dar vita al sogno del fondatore.