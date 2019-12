Disabili: accordo Faip-gestori, pieno al self ma con l'addetto

Fare il pieno di benzina alle condizioni del self service ma con l'aiuto dell'addetto. E' il senso di un protocollo in favore delle persone con disabilità firmato dalla Federazione delle associazioni italiane delle persone con lesione del midollo spinale (Faip Onlus), con Unione Petrolifera e Faib, Fegica e Figisc/Anisa.

I firmatari del protocollo, spiega una nota, si attiveranno per rimuovere eventuali ostacoli e/o barriere ai servizi offerti sulla rete carburanti facendo propri i principi indiscussi di non discriminazione e di pari opportunità. A tal fine, negli impianti aderenti all'iniziativa, sarà fornita assistenza agli automobilisti disabili nel rifornimento di carburante anche presso le colonnine di distribuzione adibite al self-service, consentendo la pari opportunità di usufruire delle condizioni previste per tale modalità di rifornimento.

Nello specifico il protocollo prevede che, a far data dal 1 febbraio 2020, gli impianti di distribuzione carburanti aderenti all'iniziativa, saranno caratterizzati da un apposito logo, posto in maniera ben visibile, predisposto a cura dei titolari degli impianti stessi, in modo da consentire la rapida identificazione dei punti vendita ove è assicurata l'assistenza.

I firmatari si sono impegnati a dare la massima visibilità al protocollo sottoscritto.