Volkswagen Golf GTI TCR, stop alla produzione il 31 dicembre

Il capodanno 2019 accompagnerà l'uscita di scena della Golf GTI TCR, con il suo inconfondibile rombo del motore turbo benzina, e nelle officine della Volkswagen Motorsport regnerà la potenza 'silenziosa' dei modelli 100% elettrici. Da fine dicembre, con la sola esclusione della fabbricazione delle Polo GTI R5 destinate ai clienti privati, il braccio 'sportivo' della Casa di Wolfsburg sterzerà con decisione verso l'elettromobilità. ''Volkswagen Motorsport ha aperto una nuova strada con l'ID.R - ha detto Frank Welsch, membro del board del brand Volkswagen Passenger Cars con responsabilità per lo sviluppo tecnico - e con i suoi record in tutto il mondo ha dimostrato l'enorme potenziale della propulsione elettrica.È giunto il momento del prossimo passo verso il futuro: nel motorsport, la Volkswagen si impegna risolutamente nella mobilità elettrica e dirà addio agli impegni che utilizzano motori a combustione interna''

Nello spiegare la decisone Welsch ha anche detto che ''oltre al modello ID.R come pioniere tecnologico, il secondo pilastro nel programma Volkswagen sarà in futuro la piattaforma MEB. La mobilità elettrica offre un enorme potenziale di sviluppo - ha sottolineato Welsch - e, a questo proposito, il motorsport può essere un pioniere: da un lato, funge da laboratorio dinamico per lo sviluppo di future auto di produzione e, dall'altro, come piattaforma di marketing convincente per ispirare le persone ancora di più verso la mobilità elettrica''. Di conseguenza, il programma sportivo per i clienti di Volkswagen Motorsport sarà completamente elettrificato. La prima fase coinvolgerà diversi settori, e saranno esaminati e valutati differenti piattaforme e tipi di veicoli. Con l'uscita di scena della Golf GTI TCR - di cui non è previsto un successore basato sulla nuova generazione Golf 8 - saranno comunque garantiti a lungo termine il servizio clienti e la fornitura di pezzi di ricambio.



La Polo GTI R5 rimane parte integrante dell'offerta sportiva per i clienti di Volkswagen Motorsport e continuerà a essere prodotta solo per i team dei clienti. La base di Hannover sarà responsabile dell'assistenza clienti, della fornitura di pezzi di ricambio e dello sviluppo della Polo.