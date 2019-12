Viabilità: Val Ferret, stretta ad auto turisti

Il Comune di Courmayeur ha disposto la chiusura al traffico veicolare della Val Ferret durante le giornate con più afflusso turistico della stagione invernale 2019-2020: dal 6 all'8 dicembre, dal 26 dicembre al 6 gennaio, tutte le giornate di sabato e domenica dall'11 gennaio al 26 aprile, dal 24 al 28 febbraio (Carnevale), dall'11 al 13 aprile (Pasqua e Pasquetta). Transito permesso, tra gli altri, ad autobus del servizio pubblico, titolari e dipendenti di alberghi, ristoranti, bar e noleggio sci, residenti e proprietari di fabbricati, autorizzati, fornitori, taxi, maestri di sci e guide alpine in servizio, mezzi di soccorso, alloggiati negli alberghi della vallata e prenotati nei pubblici esercizi di Planpincieux limitatamente al numero di posti privati. La Val Ferret, ricorda il Comune, "non ha a disposizione delle aree di sosta in grado di contenere la notevole quantità di veicoli che si riverserebbero nella località Planpincieux nei periodi di maggiore afflusso turistico e durante i fine settimana". Si tratta di "una strada di montagna, di larghezza limitata, ancora più ridotta durante il periodo invernale a causa della neve accumulata ai lati". Per questo non consente "un'agevole circolazione nei due sensi di marcia, in maniera particolare nella fase di incrocio con gli autobus di linea". Infine "in presenza di nevicate o di situazioni meteorologiche particolari è soggetta al pericolo di caduta delle valanghe, per cui si rende necessario in simili circostanze disporre la chiusura totale al transito sia veicolare che pedonale".