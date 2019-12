McLaren e TUMI, partnership su linea accessori da viaggio

McLaren e TUMI, marchio produttore di valigie ed accessori da viaggio, annunciano una nuova partnership che vede TUMI quale partner ufficiale per bagagli con firma McLaren sia per la scuderia McLaren Racing sia per il costruttore McLaren Automotive. Dal 1975, TUMI ha lavorato nella creazione di un brand innovativo nel suo settore, ove la funzionalità e un design che dura nel tempo erano il tema per accompagnare i viaggi dei Globe Trotter di tutto il mondo. TUMI fornirà a McLaren bagagli e accessori da viaggio e per il lavoro: la linea di valigie sarà presentata alla fine del 2020.



''I proprietari delle supercar McLaren nel mondo apprezzano l'esperienza del viaggio con una chiara predilezione per le prestazioni, il lusso e lo stile - ha detto Mike Flewitt, Chief Executive Officer, McLaren Automotive -. Questo lo vediamo riflesso nel marchio TUMI, il quale, come McLaren, ha una mentalità molto simile, nell'applicazione di materiali leggeri e l'ottimizzazione delle prestazioni il tutto spinto da una visione olistica del design''.



''È stimolante per TUMI avventurarsi in questa collaborazione con McLaren. Alla TUMI andiamo fieri del fatto che capiamo veramente i nostri clienti, oltre ad avere la visione nello sviluppo di prodotti che rispecchiano le loro esigenze di viaggio -ha sottolineato Rob Cooper, presidente di TUMI -. Crediamo che lavorando insieme, questa partnership Media permetterà, che le tecnologie avanguardistiche di McLaren sosterranno la missione di TUMI nell'offrire soluzioni con prestazioni ragguardevoli e prodotti innovativi per rendere perfetta l'esperienza del viaggio''.