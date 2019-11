Ferrari World Abu Dhabi premiato ai World Travel Awards

Il Ferrari World Abu Dhabi è il 'Parco a tema leader del mondo': il riconoscimento è stato assegnato durante la cerimonia dei World Travel Awards che si è svolta giovedì sera alla Royal Opera House di Muscat, in Oman.



Il Parco, che il prossimo anno festeggerà i suoi primi dieci anni, celebra lo spirito del marchio Ferrari ed è sede di numerose attrazioni, divertimenti per famiglie, simulatori all'avanguardia, spettacoli dal vivo, nonché di feste ed eventi stagionali con esibizioni da tutto il mondo.



I World Travel Awards sono stati istituiti nel 1993 per riconoscere, premiare e celebrare l'eccellenza nei settori chiave dell'industria dei viaggi, del turismo e dell'ospitalità.