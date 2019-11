Seat, da Barcellona alle montagne di Santa Caterina Valfurva

Dalla spiaggia di Barcellona alle cime delle montagne italiane il passo è breve, almeno per Seat che sta per arrivare a Santa Caterina Valfurva. La casa automobilistica spagnola sarà infatti la protagonista sul territorio con una serie di attività di comunicazione, intrattenimento ed eventi che coinvolgeranno il pubblico anche attorno ai nuovi modelli della gamma Seat e Cupra. Le nuove iniziative rientrano in quel programma che negli ultimi tre anni ha visto la casa di Barcellona intensificare il proprio presidio sul mercato con una notevole offensiva di prodotto, in particolare con i Suv Ateca, Arona e Tarraco, in vista anche di un prossimo processo di elettrificazione. Ora, con un accordo di partnership della durata di tre anni e siglato tra la casa automobilistica e Santa Caterina Impianti, società controllata da Holding Carisma, per Seat si apre l'opportunità di far arrivare a Santa Caterina lo spirito e tutta l'energia che contraddistinguono Barcellona, la città natale del marchio.



Nuova frontiera per le sponsorizzazioni del marchio, questa collaborazione consentirà inoltre alla casa spagnola di lavorare attivamente con il territorio, associando la propria immagine attraverso diversi punti di contatto tra Santa Caterina e la città che vede nascere i modelli Seat, salvo poi ricambiare l'ospitalità portando Santa Caterina a Barcellona. "I nostri modelli - ha detto Pierantonio Vianello, Direttore Seat Italia - coniugano tecnologie all'avanguardia, dinamismo, versatilità e funzionalità a un design orientato al futuro e tecnologie di propulsione sempre più attente all'ambiente. La località di Santa Caterina Valfurva si distingue per le sue strutture e gli impianti estremamente all'avanguardia, che si integrano con armonia e rispetto all'ambiente naturalistico circostante e alla bellezza mozzafiato di questi paesaggi. Ciò ha fatto sì che sorgesse in maniera naturale la voglia di far convergere queste caratteristiche comuni in un progetto di collaborazione come quello siglata tra il nostro marchio e Santa Caterina Impianti".



Tra le attività volte all'intrattenimento del pubblico che verranno sviluppate da Seat a Santa Caterina, ci sono la creazione di uno snow park, un'istallazione luminosa che porterà i colori unici al mondo del tramonto di Barcellona in alta quota, come l'animazione dell'après-ski presso la "Terrazza Seat", oltre ad eventi musicali che in casa Seat stanno ancora preparando. L'accordo di partnership siglato tra le due società include anche il nuovo marchio CUPRA, che avrà un suo spazio dedicato presso il Sunny Valley Mountain Lodge (2.700 mt.).