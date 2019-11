La storia della Lamborghini raccontata da Antonio Ghini

Si chiama "Lamborghini - Dove. Perché. Chi. Quando. Cosa" ed è scritto da Antonio Ghini il nuovo libro edito dalla Rizzoli che racconta tutto della storia della Casa di Sant'Agata Bolognese. Ricche di aneddoti, alcuni poco conosciuti, le 224 pagine vergate dall'ex direttore Comunicazione e Brand della Ferrari ripercorrono i passi più importanti di una delle aziende di auto sportive italiane più amate al mondo, nata in contrapposizione proprio con la Ferrari.



Il racconto testuale e fotografico crea un ponte tra la prima vettura del Toro e le attuali, pone l'accento sul DNA del marchio e sul suo futuro, con le immagini della Lamborghini del domani, l'elettrica Terzo Millennio.



"Il racconto - sottolineano dalla Mondadori - mette in relazione il 'Dove', il territorio emiliano, in cui Lamborghini è nata nel 1963 a Sant'Agata Bolognese, terra di motori e passione, insieme al 'Chi', i personaggi che hanno scandito oltre 50 anni di mito: non solo Ferruccio Lamborghini, il fondatore, ma anche i grandi ingegneri e designer del passato fino ai protagonisti di oggi, come Stefano Domenicali, attuale Chairman e Ceo. Il viaggio continua tra i 'Perché', le cui risposte sono capaci di spiegare l'unicità del marchio del Toro, e il 'Quando', narrazione storica delle vicende che hanno marcato la sua evoluzione fino a oggi, attraverso la dedizione e la sapienza professionale dei suoi protagonisti. Infine il 'Cosa', cioè il cuore di Lamborghini, le sue auto".