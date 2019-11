Estate baltica 2020 all'insegna della Fiat 500

Le estati baltiche 2020 saranno all'insegna della Fiat 500 Cabrio. La compagnia di car sharing CityBee che opera in Estonia, Lituania, Lettonia e Polonia ha, infatti, scelto come nuovo modello principale della sua flotta il popolare Cinquino italiano. Le consegne del primo lotto di 400 esemplari sono già iniziate e i primi esemplari sono da subito operativi. La sua variante scoperta promette di essere la più noleggiata della prossima stagione calda.



CityBee opera in 16 città dei quattro Paesi del Nord Europa e offre una piattaforma per la mobilità urbana che si propone di semplificare ai suoi 550.000 abbonati la vita di tutti i giorni.



Tra automobili, furgoni, scooter elettrici e biciclette dispone di una flotta di oltre 5.500 veicoli.



Creata in Lituania nel 2012, dopo 7 anni CityBee occupa una posizione di leadership nella fornitura di servizi di car sharing nei paesi dell'Europa centrale e orientale. CityBee oggi fa parte del Modus Group, un gruppo internazionale di società che operano principalmente nei settori delle energie rinnovabili, dei servizi di mobilità e automotive.



Per la Fiat 500 si tratta dell'ennesima affermazione.



"Lanciata nel 1957 - ricordano da FCA -, la 500 ha da sempre rivoluzionato il concetto di mobilità. Con oltre 6 milioni di unità vendute dal 1957 in oltre 100 Paesi e con più di 2 milioni di unità vendute dal 2007 ad oggi, è un'icona di stile, design e simbolo del 'made in Italy' ovunque nel mondo".