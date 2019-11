Suzuki alla 29/a edizione di Job&Orienta con auto rally

Suzuki sarà presente alla 29/a edizione di Job&Orienta, Salone italiano dedicato all'orientamento, alla scuola, alla formazione e al lavoro, che si terrà alla Fiera di Verona da oggi al 30 novembre. Il brand automobilistico sarà ospite di Aci Verona ed esporrà nel suo stand la Swift Sport, che è Auto Ufficiale di Rally Italia Talent 2020.



Rally Italia Talent realizzerà per la stagione 2020 la possibilità agli aspiranti rallisti di mettersi in luce e di coronare il desiderio di partecipare gratuitamente ai rally validi per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport.



Job&Orienta si è affermata negli anni come una kermesse capace di mettere in contatto i visitatori con il mondo del lavoro, della scuola e della formazione. Il suo programma si snoda in un fitto calendario di laboratori, spettacoli e momenti di animazione alternati a dibattiti, seminari e incontri con personaggi di spicco dell'economia, della politica e dell'imprenditoria.



Suzuki è di casa in un contesto come quello sviluppato da ACI, sia nell'affiancamento ai giovani quando si avvicinano al mondo del lavoro, sia quando calcano con passione i circuiti di tutta Italia, con l'obiettivo di realizzare il proprio sogno di piloti da rally.



In questo senso Swift Sport, Auto Ufficiale di Rally Italia Talent, permette ai giovani di mettersi in gioco e di impegnarsi per crescere ed emergere, nel rispetto delle regole e degli avversari. Il tutto a fianco di un professionista del volante che aiuta il giovane a rendere la guida più efficace e sicura, in strada prima ancora che nelle gare.