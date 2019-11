Opel, tutto pronto per campionato rally elettrico monomarca

Proseguono i preparativi per il primo campionato mondiale rally elettrico monomarca. L'ADAC Opel e-Rally Cup e la Opel Corsa-e Rally saranno presentate nel corso del Salone dell'automobile di Essen, che si svolgerà da domani all'8 dicembre(stand ADAC, padiglione 3). Parallelamente, due Opel Corsa-e Rally elettriche a batteria stanno completando un programma di sviluppo. Le vetture elettriche da 136 CV stanno affrontando le prove di durata e i vari componenti vengono sottoposti a test presso il Centro Prove di Dudenhofen.



''Questo programma di sviluppo così impegnativo procede secondo i piani, ma è lungi dall'essere concluso - ha dichiarato Jörg Schrott, Director Opel Motorsport -. L'obiettivo è fornire ai team clienti un'auto rally totalmente affidabile, facile da guidare e potente, che consenta all'ADAC Opel e-Rally Cup di avere lo stesso successo della competizione precedente, l'ADAC Opel Rally Cup''. Nel frattempo, Opel e ADAC hanno reso pubbliche altre importanti informazioni relative alla nuova competizione rally elettrica monomarca. Prima dell'avvio della stagione dell'ADAC Opel e-Rally Cup nell'ambito del rally ADAC Saarland-Pfalz (21/22 agosto 2020), le squadre avranno la possibilità di prepararsi per le competizioni nel corso di due eventi preliminari. ADAC e Opel organizzeranno prima di tutto un evento prova, luogo e data del quale saranno annunciati in un secondo momento. La seconda gara di test si svolgerà invece l'8 agosto durante l'ADAC Rallye Oberehe, un evento R70 con più di 70 chilometri di prove speciali nella Renania-Palatinato.



Come già indicato, la stagione prenderà il via nella Saar e si svilupperà successivamente con altre tre prove nel corso di due eventi che si svolgeranno nel 2020 - l'ADAC Rallye Südbayern (26/27 settembre) e l'ADAC Rallye Deutschland dal 15 al 18 ottobre. Durante la prova tedesca valida per il mondiale rally, si terrà pertanto una gara doppia dell'ADAC Opel e-Rally Cup.



Gli altri sei eventi della prima "Superstagione" si svolgeranno nel 2021 e saranno annunciati successivamente.