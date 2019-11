Potrebbe fare scuola anche in altri centri turistici. Innsbruck, il capoluogo del Land austriaco Tirolo, introduce la Welcome Card, che dal primo maggio del 2020 consentirà a turisti che pernottano almeno due volte in città di viaggiare gratis con tram e bus. "Il traffico in città non va gestito solo con biglietti, ma servono alternative interessanti che ti portano ad abbandonare l'auto a favore dei mezzi pubblici, ha spiegato la vice governatrice del Tirolo, Ingrid Felipe dei Verdi.