Hertz-Air France, via a servizio con autista per aeroporti

Hertz International e Air France offrono ai passeggeri della compagnia di bandiera francese Hertz DriveU, un nuovo servizio di trasporto con autista privato in più di 300 aeroporti nel mondo. I passeggeri Air France che scelgono il servizio potranno godere di un trasporto di qualità, da e per l'aeroporto, concordato prima del loro volo. Hertz DriveU è l'ultima evoluzione di un sistema di soluzioni di viaggio innovative, ideato per soddisfare tutte le esigenze di trasporto del cliente. Completamente integrato nel processo di prenotazione online di Air France, il servizio offre ai passeggeri un'alternativa affidabile e conveniente ai taxi e agli altri mezzi di trasporto. I clienti Air France e i membri del programma Flying Blue che viaggiano a bordo dei voli dei partner aerei possono prenotare online Hertz DriveU fino a 3 ore prima del trasferimento; riceveranno quindi un'email che conferma la prenotazione, e un messaggio poco prima del pick-up con tutte le informazioni riguardanti il guidatore, incluso il numero di telefono, il punto di incontro e il veicolo di trasporto. I mezzi di alta qualità del servizio Hertz DriveU sono raggruppati per categoria in Standard, Premium, Luxury, Green e Van in modo che i clienti possano scegliere l'opzione che fa al caso loro, in più di 300 aeroporti e 70 paesi. Per il trasferimento da un aeroporto, l'autista Hertz DriveU, munito di un dispositivo digitale contenente il nome del passeggero, aspetterà il cliente agli arrivi fino a 90 minuti senza costi aggiuntivi (a seconda del veicolo prenotato). Come parte del servizio, il volo del cliente è monitorato per tutta la sua durata, in modo che l'autista sia in aeroporto all'arrivo del cliente, anche in caso di un cambiamento dell'ultimo minuto.



I clienti possono cancellare il servizio fino ad un'ora dall'orario di prenotazione. Inoltre, i soci del programma fedeltà Flying Blue che utilizzino Hertz DriveU, guadagneranno 3 miglia per ogni euro, dollaro o sterlina spesi.