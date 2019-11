Free Now a Bucarest, servizio integrato con app 'clever'

Free Now, la piattaforma per la mobilità urbana leader in Europa, segna un passo in avanti nella sua strategia di crescita portando i propri servizi a Bucarest, dove nel 2017 aveva acquisito 'clever', l'App di ride-hailing capofila in Romania. Da oggi, quindi, i servizi di clever a Bucarest verranno integrati in Free Now, diventando così disponibili per i 14 milioni di passeggeri che utilizzano ogni giorno la app nelle oltre 100 città d'Europa in cui è attiva. L'integrazione partirà da Bucarest e proseguirà nel corso dei prossimi mesi nelle altre 19 città rumene in cui clever era presente. E per festeggiare l'arrivo nel decimo Paese europeo, Free Now offre la corsa alle prime 100.000 persone che utilizzeranno per la prima volta l'app a Bucarest: basterà inserire il codice 'Prima.Cursa' e il viaggio a bordo di Free Now sarà automaticamente gratuito se pagato tramite app.



La app di clever sarà ancora disponibile per un breve periodo, così da consentire una transizione agevole a tutti gli utenti già iscritti al servizio che, con le stesse credenziali, potranno ora utilizzare la app Free Now in oltre 100 città d'Europa.