FCA, brand Lancia, Alfa e Jeep premiati ai Key Award 2019

La campagna di comunicazione 'Black and Noir - Note di Stile' dedicata alla serie speciale Lancia Ypsilon Black and Noir e ideata dall'agenzia Armando Testa per essere declinata su tv, stampa, outdoor, radio e digital ha conquistato l'ambito Key Award 2019 nella categoria 'Trasporto ed Energia' grazie allo spot diretto dal regista Federico Brugia per la casa di produzione The Family.



Il riconoscimento è stato consegnato durante la 'doppia' cerimonia di premiazione della 51esima edizione del Key Award 2019 - il famoso festival riservato alla comunicazione commerciale veicolata su Tv, Cinema, Web e Mobile - e della sesta edizione del Radio Key Award dedicato ai radio comunicati pubblicitari, che si è svolta ieri sera a Milano, presso il Teatro Elfo Puccini.



Organizzati dal Gruppo Media Key, il Gruppo editoriale delle maggiori riviste del settore e punto di riferimento per i responsabili marketing italiani, i due concorsi sono tra i più ambiti su scala nazionale e ogni anno raccolgono le candidature delle più importanti agenzie creative. Il video ''Black and Noir - Note di Stile dedicato alla Lancia Ypsilon Black and Noir aveva già vinto la sedicesima edizione del 'Press, Outdoor & Promotion Key Award9, svoltasi a Milano lo scorso 25 settembre. In dettaglio lo spot - il cui arrangiamento musicale è stato firmato da Flavio Ibba per la Red Rose Productions - vede come protagonista è una giovane donna, seduta davanti a un elegante pianoforte a coda nero su cui è poggiata un rosa Rose Gold. Il brano che esegue è una reinterpretazione molto emozionante di Paint it Black, grande successo dei Rolling Stones. Man mano che le sue mani eseguono le note, dai tasti filtra un liquido nero che riveste di nero opaco tutta la tastiera. Dopo uno stacco vengono inquadrati i preziosi dettagli che culminano infine nella vista totale della nuova Lancia Ypsilon Black and Noir. La donna alza lo sguardo verso lo spartito: ora anch'esso è diventato tutto nero. L'esecuzione continua: a suggerirle le note giuste è l'emozione, e il nero è la rappresentazione del suo stato d'animo. Premiato anche il marchio Alfa Romeo con il Key Award 2019, nella categoria 'Spot web e mobile', per il video 'The Next Level of Joy' - più conosciuto con il titolo Soundtrack - ideato dall'agenzia Huge Inc. e realizzato dal regista Lino Russel per la Casa di Produzione Movie Magic. Protagoniste in questo caso le potenti versioni Quadrifoglio di Giulia e Stelvio impegnate sul circuito di Monza, da sempre Tempio della Velocità, in una coinvolgente coreografia che spinge entrambe le vetture ai limiti, mettendone in risalto le doti di potenza, precisione e controllo. Così in un crescendo di difficoltà, contrassegnate dai tipici passaggi al livello superiore dei videogame, i due bolidi rossi 'danzano' sulle note di una rivisitazione dell'Inno alla Gioia della Nona Sinfonia di Beethoven, ad opera del compositore Flavio Ibba, mixato dal DJ e producer Shorty di Radio Deejay.



Infine, il titolo Key Award 2019 nella categoria 'Spot internazionali' è stato assegnato anche allo spot Terrains Juve' che celebra la partnership tra il marchio Jeep e la Juventus giunta all'ottava stagione. Firmata Leo Burnett e pianificata in TV e sul web lo spot è un susseguirsi di flashback e immagini di oggi che raccontano la storia vera di tanti campioni. Per arrivare ai palcoscenici più prestigiosi ed entrare nella storia, infatti, molti calciatori hanno giocato sin da bambini sui terreni più duri e difficili. Proprio come i suv Jeep che sono in grado di affrontare qualsiasi situazione. Ed è proprio la capacità di non fermarsi mai di fronte agli ostacoli e di superare sempre nuove sfide ciò che ha reso entrambi i brand così forti oggi. Perché ''leggende non si nasce, si diventa''.