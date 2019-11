Audi RSQ e-Tron bolide virtuale protagonista film animazione

Si chiama RSQ e-Tron ed è la prima concept car di Audi creata appositamente per un film d'animazione. Come anticipa il trailer disponibile su YouTube, l'auto sarà protagonista della nuova avventura 'Spie sotto copertura' con il super agente segreto Lance Sterling e lo scienziato Walter Beckett, ispirati agli attori 'reali' Will Smith e Tom Holland che prestano anche le voci nell'edizione originale. Audi e Twentieth Century Fox, in collaborazione con Blue Sky Studios, hanno realizzato per questo film una concept car elettrica virtuale che è assolutamente credibile dal punto di vista del design e del funzionamento, autonomia delle batterie comprese. L'Audi RSQ e-Tron è anche dotata di modalità di guida autonoma gestita da intelligenza artificiale e una futuristica strumentazione che viene visualizzata tramite ologramma. ''La ricchissima trama d'azione di un film di spionaggio - ha detto Sven Schuwirth, vice presidente brand Audi, digital business e customer experience - ci ha fornito una piattaforma creativa ideale per mostrare innovazione e tecnologia e tutto ciò che sarà possibile con il futuro della mobilità''.



'Spie sotto copertura' - che è diretto da Troy Quane e Nick Bruno ed è stato sceneggiato da Cindy Davis ispirandosi al cortometraggio animato 'Pigeon Impossible' di Lucas Martell - debutterà nei cinema, anche italiani, il 25 dicembre 2019.