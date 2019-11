A Roma monopattini elettrici invadono piazzale del MIT

Con uno striscione con su scritto "Liberiamo la micromobilità elettrica, #monopattiniliberi" e cartelli "io non inquino", "Stop ai sequestri" e "Basta limitazioni" circa 60 cittadini, alcuni a bordo di monopattini elettrici, manifestano davanti al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Roma "per chiedere al governo di equiparare la micro-mobilità elettrica alle biciclette, come negli altri Paesi europei contro smog e CO2", per "fermare multe e sequestri" e perché "il Parlamento riveda il decreto approvato lo scorso giugno, che pone troppi limiti alla circolazione dei mezzi elettrici leggeri" a discapito di cittadini e ambiente. Il sit-in #monopattiniliberi è organizzato da Legambiente insieme ad associazioni e cittadini impegnati per lo sviluppo della mobilità elettrica. Sono presenti i parlamentari Tommaso Nannicini (Senato, pd), Luciano Nobili (Camera, Italia Viva) e alcuni rappresentanti dei Municipi di Roma, del Primo, Secondo, Terzo e Ottavo, poichè anche nella Capitale ne è vietata la circolazione.

"Serve più chiarezza normativa" ora "basta multe e sequestri di monopattini" ribadisce Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente. "Imbrigliare la mobilità elettrica e pulita è un assoluto controsenso, quando la crisi climatica è una vera e propria emergenza e in Italia si muore di smog. Questi mezzi - spiega -, anche attraverso la loro diffusione in sharing, si stima che siano almeno 100mila in Italia e in forte crescita, sono invece un tassello importante della rivoluzione in corso in una mobilità a emissioni zero".

E mentre i parlamentari presenti ricordano che "senatori dei gruppi Pd, Cinque Stelle e Italia viva hanno presentato emendamenti alla legge di Bilancio per semplificare circolazione di questi mezzi", i rappresentanti dei Municipi ribadiscono "che Roma rispetto alle altre capitali europee è ferma, e nonostante si aprano ciclabili, le strade non si rendono percorribili per questi mezzi a emissioni zero".