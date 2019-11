5G: road show di Neuberger Berman su guida autonoma a Torino

Si è tenuta oggi a Torino la terza tappa di 'Guida autonoma e 5G. The time is now', il road show organizzato dalla società americana di investimenti Neuberger Berman, in collaborazione con Bmw Group Italia, Samsung Electronics Italia e Tim, per raccontare agli investitori le opportunità d'investimento nello sviluppo della rete 5G e dei sistemi a guida autonoma. Una 'tre giorni', che ha fatto tappa a Milano e Roma, per discutere dei cambiamenti che stanno rivoluzionando il settore dell'automobile, come la diffusione di veicoli elettrici e l'introduzione dei sistemi di guida autonoma, e dell'impatto dell'implementazione del 5G sulla connettività a livello globale. Proprio alla mobilità di nuova generazione Neuberger Berman ha dedicato un fondo azionario tematico, Next Generation Mobility Fund. "Siamo agli albori di una fase di sviluppo su larga scala della rete 5G - dice il gestore del fondo, Yan Taw Boon - che nei prossimi 3-4 anni trasformerà il modo in cui uomini e macchine comunicano tra loro. Siamo convinti che la mobilità di nuova generazione guiderà l'evoluzione dell'industria dei trasporti globali per aumentare il livello di sicurezza ed efficienza e ridurre l'impatto ambientale".