Tesla: Musk, prenotazioni Cybertruck a quota 250mila

Le prenotazioni del Cybertruck, il pickup elettrico di Tesla svelato cinque giorni fa, hanno raggiunto quota 250mila. Lo suggerisce un tweet di Elon Musk, che nelle ore scorse ha cinguettato la cifra. Lunedì l'imprenditore aveva twittato il raggiungimento dei 200mila preordini.



Il Cybertruck è stato protagonista di una presentazione con gaffe venerdì scorso: per dimostrare la resistenza antiproiettile del pickup, Musk ha tirato una palla di metallo contro un finestrino, che è andato in frantumi.



Il veicolo, il cui prezzo di partenza è di 40mila dollari, ha una forma trapezoidale e sembra uscito dal film Blade Runner.



Caratterizzato da una carrozzeria spigolosa di impostazione futuristica, viene proposto con uno, due o tre motori, e batterie di taglio differente che assicurano percorrenze per ciclo di ricarica dai 400 a agli 800 chilometri. Per prenotare il pickup, che sarà consegnato a partire della fine del 2022, al momento bastano 100 dollari.