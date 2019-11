Sfida Tesla-Ford nel tiro alla fune degenera su Twitter

Elon Musk sta cercando di far dimenticare la figuraccia rimediata durante la presentazione del supersuv CyberTruck con i vetri antiproiettile infranti da una sfera di metallo: il suo volto imbarazzato, il rossore e le spallucce rimarranno negli annali. E così ha tentato di alzare la posta sfidando il più noto e il più venduto dei pickup made in Usa, il Ford F-150. Ma la casa dell'Ovale Blu non ci sta, e risponde per le rime.



In un video diffuso sull'account Twitter del fondatore di Tesla le due auto si cimentano in un tiro alla fune senza storia: bastano pochi secondi all'avveniristico suv di Palo Alto per trascinare via il rivale con le gomme fumanti. Al di là dei tanti punti oscuri del test - quale versione del CyberTruck sia stata utilizzata (con uno, due o tre motori) e se fosse a pieno carico, mentre è evidente che l'F-150 è scarico e che non ha la trazione integrale - una vera débâcle per un'icona indiscussa.



Ford però non è stata a guardare: toccare quel pickup, la cui prima serie risale al 1948, è come toccare la mamma. E così, probabilmente d'impeto, Sundeep Madra, vicepresidente di Ford X, incubatore di auto avveniristiche del Guppo, ha risposto cinguettando provocatoriamente: "Ehi, Elon Musk, dacci uno dei tuoi suv e ci pensiamo noi a fare un test ad armi pari'.



Tradotto: mamma non si tocca.



Poco dopo però la stessa Ford si è affrettata a smorzare le polemiche, sottolineando che quella di Madra era soltanto una battuta per rimarcare l'assurdità del video di Tesla, ricordando che F-150 è il pickup più venduto in America da 42 anni. "Attendiamo con impazienza l'F-150 ibrido che arriverà il prossimo anno - stempera Ford - e l'F-150 completamente elettrico tra qualche anno". Niente da fare: Elon Musk non si è lasciato sfuggire l'occasione e ha rinfocolato la discussione rispostendo a Mandra col video, ormai virale, corredato da un commento sarcastico, che potremmo tradurre con un 'tiè'. Il guanto di sfida, dunque, è lanciato. Adesso bisogna soltanto aspettare il 2021 quando i primi dei 250mila CyberTruck fin qui prenotati dovrebbero essere in consegna.