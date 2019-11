Prima la patente sospesa, poi revocata, ma guida lo stesso

Prima la patente sospesa, poi revocata perché trovato alla guida senza. Ieri una sanzione di 5.110 euro e il fermo dell'auto per tre mesi. E' successo a un trentottenne italiano, fermato in corso Italia, a Trieste, da un equipaggio della Squadra Volante. Dagli accertamenti è emerso che circa un anno fa all'uomo era stata sospesa la patente a seguito di un incidente stradale e che due mesi fa la stessa gli era stata revocata come sanzione accessoria perché trovato alla guida senza. Dopo le formalità di rito, l'epilogo con la multa e il fermo del mezzo per tre mesi.