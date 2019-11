Peugeot, aperti ordini suv 2008: arriverà a gennaio 2020

Peugeot ha aperto gli ordini del nuovo suv 2008, modello che va a completare ulteriormente la gamma degli sport utility vehicle della casa del Leone. Con le prime consegne che avverranno a partire dal mese di gennaio, il suv segue la 'stessa linea' avviata con il lancio della 208, 'non si compra, si guida': l'offerta è messa a disposizione da Free2Move Lease, il noleggio a lungo termine che permette di avere un uguale costo di utilizzo mensile tra le diverse alimentazioni (benzina, Diesel e 100% elettrica).



Grazie a Free2Move Lease People, infatti, il cliente ha la libertà di scelta a livello prodotto (benzina, Diesel, 100% elettrica nei vari allestimenti) allo stesso costo di utilizzo mensile considerando anche il carburante necessario. Prendendo ad esempio una durata di 36 mesi, con 45.000 km inclusi e con un anticipo di 4.100 euro, la versione benzina PureTech 130 EAT8 S&S, Diesel BlueHDi 130 EAT8 S&S e 100% elettrica e-2008 100 kW (tutte in allestimento intermedio Allure) sostanzialmente si equivalgono come costo mensile di utilizzo. Aggiungendo infatti il costo del carburante ai canoni mensili (339, 359 e 385 euro rispettivamente) Peugeot 2008 offre al cliente lo stesso costo di utilizzo mensile di circa 429 euro. Per i clienti che volessero invece la proprietà del veicolo, l'alternativa al noleggio a lungo termine è il finanziamento i-Move (senza i servizi presenti nel noleggio, in questo caso) che permette di scegliere le tre motorizzazioni termiche cuore di gamma con la stessa identica rata mensile. Ad esempio, su una durata di 36 mesi/45.000 km e con anticipo di 4.100 euro, nuovo suv 2008 in allestimento Allure può esser scelto indistintamente con motorizzazione benzina PureTech 100 S&S, benzina PureTech 130 S&S o Diesel BlueHDi 100 S&S con la stessa rata mensile di 199 euro.