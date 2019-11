In Messico primo Garage Cupra, tappa dell'espansione globale

Cupra, il brand sportivo di Seat, debutta in Messico quale 'tappa' della sua strategia di espansione internazionale che vede già la presenza, oltre che in Spagna, in Germania, Regno Unito, Spagna, Francia, Svizzera, Austria e Italia. Lo fa aprendo a Città del Messico il suo primo flagship store globale al mondo - è stato denominato Garage Cupra - e con il lancio sul mercato di Cupra Ateca. Si tratta di uno show-room di oltre 300 mq caratterizzato da un design contemporaneo ispirato ai valori di unicità, raffinatezza e prestazioni tipici di Cupra. Il suo piano a pianta aperta permette di esporre fino a sei veicoli e il negozio è gestito da una squadra di quattro Master Cupra e da un responsabile delle vendite dedicato esclusivamente a questo marchio. Allo stesso tempo, sono stati installati sei angoli Cupra in tutta la rete di concessionari Seat in Messico.



''Il Messico è un mercato chiave per Cupra - ha detto Wayne Griffiths, CEO della Casa spagnola - e l'inaugurazione del Garage Cupra è un passo importante per l'espansione del marchio.



I nostri modelli hanno sempre avuto un forte gradimento in questo mercato. Nel 2018, ogni tre unità vendute di Seat Leon, una è stata una Cupra, il mix più alto del mondo ''.



All'evento di inaugurazione del primo Garage Cupra - che si trova a Colonia Roma, una delle zone più esclusive di Città del Messico - hanno partecipato anche i piloti della Cupra Mattias Ekstroem e Jordi Gené, nonché la famiglia di ambasciatori del padel del marchio Fernando Belasteguin e Pablo Lima, che si sfideranno questa settimana nel World Padel Tour del Messico Open 2019.



Il brand spagnolo ha iniziato la sua attività in Messico con il lancio della Cupra Ateca. il suv da 300 Cv che ha già ottenuto in quel Paese una enorme risposta alla campagna di preordini iniziata lo scorso ottobre, segno che sarà ben accolto dagli appassionati messicani di auto sportive. Della 'tiratura' di questa'edizione limitata a 1.999 unità, 51 Cupra Ateca sono state assegnate al Messico e saranno sul mercato all'inizio del prossimo anno.