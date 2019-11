Il Gruppo Renault dona una Dacia esclusiva a Papa Francesco

Il Gruppo Renault ha donato al Papa un Dacia Duster appositamente studiato per le esigenze di mobilità del Pontefice. Il veicolo - rende noto un comunicato - è stato consegnato oggi a Papa Francesco da Christophe Dridi, MD Groupe Renault in Romania e CEO Automobile Dacia SA e da Xavier Martinet, Direttore Generale del Gruppo Renault Italia, nel corso di una visita presso la residenza del Papa all'interno dello Stato Vaticano. La "papamobile" ha una livrea esterna bianca con interni di colore beige. Il modello, realizzato sulla base di Dacia Duster, ha una lunghezza di 4,34 m e una larghezza di 1,80 m. Questa versione adattata dispone di 5 posti e un divanetto posteriore. Il veicolo integra, inoltre, specifiche soluzioni ed accessori ideati per renderlo idoneo agli usi cui sarà destinato dal Vaticano: ampio tetto apribile, sovrastruttura vetrata smontabile, altezza libera dal suolo 30mm più bassa del normale, per un accesso a bordo più agevole, ed elementi interni ed esterni di sostegno. "Con questo dono a Sua Santità - ha dichiarato Xavier Martinet - il Gruppo Renault rinnova il proprio forte e continuo impegno per porre l'Uomo al centro delle sue priorità".