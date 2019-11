La Tesla Model 3 tra le nomination di Auto dell’anno 2020

La giuria del premio internazionale Auto dell'anno ha selezionato le sette finaliste dell'edizione 2020, scegliendolo da un lotto iniziale di 30 modelli. La vincente sarà proclamata il 2 marzo a Ginevra, il giorno prima dell'apertura alla stampa della prossima edizione del Salone internazionale dell'auto, in programma al Palexpo della cittadina elvetica, con ingresso al pubblico dal 5 al 15 marzo. Dopo il successo nel 2011 della Nissan Leaf e lo scorso anno della Jaguar I-Type, si prospetta grande favorita per la vittoria finale un'altra vettura esclusivamente elettrica, la Tesla Model 3. La berlina compatta della Casa di Palo Alto dovrà rivaleggiare contro le agguerrite Peugeot 208, proposta anch'essa in una variante a zero emissioni, e contro la Ford Puma. Quest'anno non ci sono in gara per il successo vetture italiane.



Con la Tesla Model 3 in finale anche un'altra proposta EV, la Porsche Taycan. Completano il lotto delle sette auto selezionate dalla giuria internazionale di giornalisti di testate specializzate europee (tra cui 6 italiani) la BMW Serie 1, la Renault Clio e la Toyota Corolla.