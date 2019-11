Nissan GT-R NISMO in miniatura con i mattoncini Lego

Lego Group e Nissan hanno presentato un modello che omaggia una delle supercar giapponesi più famose: la Nissan GT-R NISMO. Realizzata con 298 mattoncini, reinterpreta gli articolati dettagli dell'auto da corsa originale in un modellino. Proprio come il motore dell'auto reale, assemblato a mano da tecnici specializzati chiamati "takumi", anche questo deve essere montata manualmente.



E' uno dei primi set a tema Speed Champions in uscita nel 2020 e sarà il 25% più grande rispetto ai set degli anni precedenti. Sarà disponibile in tutto il mondo a partire da gennaio 2020. Si tratta della prima collaborazione in assoluto tra LEGO e una casa automobilistica giapponese. La riproduzione è stata svelata dall'Amministratore Delegato di Lego Group, Niels B. Christiansen, e dall'Executive Vice President di Nissan, Asako Hoshino, nella sede centrale della casa automobilistica, a Yokohama.